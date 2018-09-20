افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مساء اليوم الخميس، فعاليات بينالي الشباب العربي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 19 حتى 26 سبتمبر الجاري بحضور ممثلي جامعة الدول العربية والسلك الدبلوماسي للوفود المشاركة، وذلك ضمن فعاليات "القاهرة عاصمة الشباب العربي" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي بداية حفل الافتتاح اطلع وزير الشباب والرياضة على أعمال الشباب المشاركين بالبينالي والذي يعد معرضًا للفنون التشكيلية في التصوير الضوئي والتصوير الزيتي والرسم، ويشارك به مجموعة من الشباب من دول "مصر، سلطنة عمان، الكويت، الجزائر، اليمن، لبنان، فلسطين، السعودية، الصومال، المغرب".

ووزع الوزير الجوائز على الأعمال الفائزة بالمعرض والمقدمة من قبل لجنة تحكيم ضمت أساتذة متخصصين، وتضمن حفل الافتتاح فقرة فنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو الدكتور عزالدين طه، حيث قدم أعضاء الأوركسترا باقة من الأغانى منها "لو بخاطرى أنا، بوابة الحلوانى، اكتب لك تعهد، أوعدك، يا حبيبتي يا مصر، على باب مصر".

ورحب الدكتور أشرف صبحي بجميع الشباب العربي المشاركين في معرض الفنون التشكيلية، مشيرًا إلى أن بينالى الشباب العربي يأتي كثالث فاعلية ضمن "القاهرة عاصمة الشباب العربي" عقب تنفيذ مهرجان الموسيقى والغناء التراثي للشباب العربي، وسفينة النيل للشباب العربي ودول حوض النيل.

وأشاد الوزير بالأعمال الفنية المعروضة ببينالي الشباب العربي من لوحات فنية مميزة تعبر عن فكر الشباب تجاه الوطن العربي، مشيرًا إلى أن البينالي يعد فرصة لتبادل الخبرات والثقافات بين الشباب العربي المشاركين.

وجاء الفائزون ببينالي الشباب العربي فى مجال التصوير الزيتي فاز بالمركز الأول أروى محمد من مصر، والمركز الثاني أمير المحمدي من اليمن، وبالمركز الثالث حاتم بن حميد من سلطنة عمان، وعلى صعيد مجال التصوير الضوئي فاز بالمركز الأول هيثم بن غالب من سلطنة عمان، والمركز الثانى هشام فتحى من مصر، وفى المركز الثالث محسن بن هنائي من سلطنة عمان، أما فى مجال الرسم فجاءت بالمركز الأول عزة السيد من مصر، والمركز الثاني حنان حسن، وبالمركز الثالث محمد طارق من مصر.