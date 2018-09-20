زار الفنان محمد فؤاد، اليوم، مرضى مركز الأورام جامعة المنصورة دعما منه للمركز ولمرضاه.

وأكد فؤاد على حرصه الشديد زيارة جميع المرضى المحجوزين داخل المركز وخصوصا داخل وحدة أورام الأطفال وذلك بهدف إضفاء جو من البهجة والسرور عليهم.

وأعلن النجم خلال الزيارة عن دعمه الكامل والمستمر لمركز الأورام مشيدا بالمجهود الضخم الذى يبذله أعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بالمركز من أجل حرص المستمر على تقديم كافة الخدمات الطبية لمرضى الأورام المترددين على المركز.

و حرص على التقاط الصور التذكارية مع المرضى و طاقم العاملين المتواجدين بالنوبتجية .