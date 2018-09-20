قال النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، لـ«الوطن» إن المؤتمر الدولى لنواب عموم أفريقيا وأوروبا، الذى احتضنته مصر على مدار 3 أيام، اختص بالتعاون القضائى بين الدول، والأساس فيه أننا نواجه جريمة منظمة عابرة للحدود، ولا تستطيع دولة بمفردها أن تواجهها.

وأضاف النائب العام، الذى يشغل منصب نائب رئيس جمعية نواب العموم الأفارقة، أن «مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تحتاج تعاوناً واتفاقاً، وغرض المؤتمر دعم هذا التعاون على أساس أننا نستطيع أن نأتى بآليات قوية نواجه بها هذه الجرائم الموجهة ضد الإنسانية».

واختُتمت فى شرم الشيخ فعاليات المؤتمر الأفريقى الأوروبى الأول للنواب العموم حول التعاون القضائى الدولى لمكافحة جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، الذى عُقد فى شرم الشيخ، وصدر عن المؤتمر إعلان شرم الشيخ لعام 2018 الذى يعد وثيقة دولية وإقليمية مهمة على طريق المواجهة القانونية لجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

الاتحاد الأوروبى: بدء مفاوضات مع مصر ودول شمال أفريقيا لوقف الهجرة إلى أوروبا

وشدد الإعلان على ضرورة تعزيز سبل التعاون القضائى المتبادل، الذى يهدف إلى تيسير إجراءات التحقيق والملاحقة وجمع الأدلة، من أجل تحقيق العدالة الجنائية وعدم إفلات مرتكبى الجريمة من العقاب، وأكد أهمية وجود إطار قانونى إقليمى بين دول أفريقيا لمواجهة هذا النوع من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وضرورة التنسيق والتعاون من أجل بناء القدرات لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة فى هذا الشأن وبذل الجهود من أجل حماية الضحايا والشهود.

فى سياق متصل، أعلن المستشار النمساوى سيباستيان كورتز، الذى تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبى، أن قادة الاتحاد اتفقوا على بدء مفاوضات مع مصر ودول أخرى فى شمال أفريقيا لوقف الهجرة إلى أوروبا، وأضاف: «لقد أثبتت مصر أن فى إمكانها أن تكون فعَّالة»، مشيراً إلى أنها منعت سفناً من مغادرة شواطئها أو أرغمت البعض على العودة بعد مغادرتها.

ورداً على استفسارات بشأن عقد قمة أوروبية عربية فى مصر حول الهجرة، أوضح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم، أن انعقاد هذه القمة مقرر سلفاً وفقاً لقرارَين، الأول لمجلس جامعة الدول العربية، والثانى للقمة العربية بالأردن فى مارس 2017.