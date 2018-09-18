قال المستشار نبيل صادق، النائب العام، إنه يوجد اتصال وثيق بين جماعات الجريمة المنظمة وجماعات جرائم الإرهاب حيث إن هذه الجماعات هدفها واحد وهو تدمير العنصر البشري للقضاء على هوية المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية للقضاء على هذه الجرائم وبدأت تنفيذها بالفعل.

وأضاف صادق، أنه جرى إلزام جميع وزارات الدولة المصرية بتقديم كافة الخدمات للمجني عليهم في جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ضمانا لسلامتهم كما جرى إلزام التشريعات الصادرة في هذا الشأن من قبل السلطات القضائية والشرفية المصرية باتخاذ كل ما يلزم دعما للتعاون الدولي لمواجهة هذا السلوك الإجرامي مع اتخاذ التشريعات والمعايير الدولية كحد أدنى في مجالات التجريم والحماية والتعاون الدولي، موضحا أن هذه الجرائم في حقيقتها جرائم عابرة للحدود الوطنية للدولة لذلك لابد أن يكون هناك تعاون دولي لمكافحة هذه الجرائم.

جاء ذلك اليوم خلال فعاليات المؤتمر الإفريقي الإقليمي الأوروبي للنواب العموم، بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمدينة شرم الشيخ والمستمر حتى 20 من شهر سبتمبر الجاري.

أتى ذلك بحضور النواب العموم للدول الأفارقة والأوربية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.