داهمت حملة من مديرية الصحة ببني سويف برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، اليوم، مركزا لعلاج الإدمان والأمراض النفسية يدار بدون ترخيص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

وأغلقت الحملة التي قادها الدكتور محمد عبد القادر مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بإشراف هيئة الرقابة الإدارية، وتكليفات المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، وشاركت فيها إدارة الطب الوقائي وإدارة الصيدلة وقوة من شرطة مركز بني سويف بقيادة المأمور عقيد هشام فريد، حيث جرى تشميع المركز بالشمع الأحمر تحت تصرف الجهات المختصة.

وفوجئت الحملة بتواجد 12 مريضا نفسيا يتلقون العلاج في ظروف غير آدمية نظير تقاضي مبالغ مالية كبيرة، وتقرر تسليمهم لذويهم.

وكشفت المعاينة عن وجود كميات كبيرة من الأدوية عبارة عن عينات مجانية وأدوية تأمين صحي يحظر تداولها في السوق المحلي بالإضافة إلى أدوية جدول "أدوية مخدرة" يحظر صرفها بدون روشتة طبية، فضلا عن سوء حالة النظافة وانتشار الحشرات داخل المركز وعدم صلاحية أوعية المطبخ ووجود منظفات صناعية بجوار المواد الغذائية.

وأعدمت الحملة كميات من الأطعمة والأسماك والتي أثبت الكشف الظاهري بواسطة مفتش الأغذية فسادها.