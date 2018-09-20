سيطر أهالي مدينة الفشن، بالتعاون مع قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، مساء الثلاثاء، على حريق محدود شب داخل كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفشن، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، بسبب اشتعال شمعة داخل قاعة الصلاة.

كان العقيد هشام لطفي، مأمور مركز الفشن، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريقا داخل كنيسة السيدة العذراء بجوار مركز شرطة الفشن، وعلى الفور أسرع مأمور مركز شرطة الفشن والنقيب الحسيني إبراهيم معاون مباحث الفشن إلى مكان الحريق حيث تمكن شباب الكنيسة من السيطرة على الحريق وإخمادة، قبل أن يمتد داخل الكنيسة.

وتبين من تحقيقات الشرطة أن "سبب الحريق يعود لسقوط شمعه مضيئة في قاعة الصلاة داخل الكنيسة، وتصادف خلو القاعه من المصلين، ولم ينتج الحريق عن وقوع خسائر أو إصابات بشرية".

ونتج عن الحريق احتراق عدد من الصور والمفروشات داخل الكنيسة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.