قال الشيخ منصور السكري، مدير التفتيش والمتابعة بمديرية الأوقاف بالدقهلية، إن الشيخ محمود حسان، دخل مسجد "أهل السنة" في "دموه" مركز دكرنس، اليوم، وأغلق ميكروفون المسجد حال إلقاء درس عن الموت في وجود جنازة بالمسجد.

وأضاف السكري، لـ"الوطن"، أن "دخل الشيخ محمد حسان، وشقيقه المسجد معا، ثم فوجئت بدخول محمود ناحية المنبر، وإغلاق الميكروفون أثناء إلقائي درس عن الموت، في حضور أكثر من ألفي مواطن من سكان القرية حضروا لتشييع الجنازة".

وتابع "تسبب إغلاق الميكروفون في حالة من الهرج والمرج داخل المسجد، فوقف الأهالي ضد تصرف محمود وجرى قطع الدرس وصلاة الجنازة وتشيعها".

وأكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه ما حدث لمنع تكراره مرة أخرى .

من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول بمديرية أوقاف الدقهلية، أنه تم إبلاغ المديرية بالواقعة، وسيجري اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على هيبة الأوقاف.

وقال المصدر لـ"الوطن"، "ما جرى هو موقف بين مدير التفتيش ومواطن عادي ومكان الشكوى فيه هو مركز الشرطة".

من جانبهم، قال شهود عيان، إن أهالي قرية "دموه" حضروا لتشييع جنازة عمة الشيخ محمد حسان، وكان المسجد ممتلئ عن آخره، وألقى الشيخ منصور كلمة عن الموت إلا أن الشيخ محمد أغلق الميكروفون.

يذكر أن مسجد "أهل السنة" أنشأه الشيخ محمد حسان في قريته "دموه"، وكان مركزا لإلقاء المحاضرات والدروس الدينية لمشايخ السلفية، إلا أن وزارة الأوقاف قررت ضم المسجد إليها وتعيين خطيبا له.