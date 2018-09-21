بالصور| توفيق عكاشة يفوز في مسابقة مهرجان الخيول بالشرقية

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المتسابقين الفائزين في مسابقة جمال الخيل والمقامة ضمن فاعليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 23 بأرض الفروسية بمدينة بلبيس بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب المزارع وهواة ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

ووزع اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، وبرفقته حامد هبيلة السكرتير العام المساعد بتوزيع الجوائز على المتسابقين الفائزين في مسابقة مهارة إناث تحت سن الـ 3 سنوات، حيث فازت بالمركز الأول المهرة كنوز خير مزرعة الهرميل، وفازت بالمركز الثاني نبيلة العاصمة مزرعة البحراوي، وفازت بالمركز الثالث بدور روضة الرحمن مزرعة محمد النادي، وفازت بالمركز الرابع المهرة غزالة الغمري مزرعة الغمري، وفازت بالمركز الخامس المهرة دلوعة الشيخ مزرعة جمال الأقرع.

ومسابقة مهارة إناث تحت سن الـ 4 سنوات فازت بالمركز الأول المهرة صافيناز الأخلاص مزرعة الإياد، وفازت بالمركز الثاني المهرة سيلار الدار مزرعة الدار، وفازت بالمركز الثالث حنين الصياد مزرعة إبراهيم النادي، وفازت بالمركز الرابع المهرة شمس النسيم مزرعة جمال الأقرع.

ومسابقة مهارة إناث من سن الـ 4 : 6 سنوات فازت بالمركز الأول المهرة فريال أآل حميدة مزرعة أبوعبدة، وفازت بالمركز الثاني المهرة هنا الجود مزرعة البحراوي، وفازت بالمركز الثالث المهرة أميرة النديم مزرعة برهام، وفازت بالمركز الرابع المهرة خلود الشافعي مزرعة بهنسي، وفازت بالمركز الخامس المهرة أمل عكاشة مزرعة الإعلامي توفيق عكاشة.