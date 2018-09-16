أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لم يتم التوصل حتى الآن لأسباب حادث مستشفى "ديرب نجم"، الذي أودى بحياة 3 مرضى وإصابة 13 آخرين خلال إجراء جلسة غسيل كلوي.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، على قناة "دي إم سي"، أن اللجنة الفنية تباشر أعمالها وتجمع بعض البيانات عن الحالات والاطمئنان على وظائف الجسم بالكامل للمرضى.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أعطت تعليمات بالتسهيل على المرضى للانتقال إلى أقرب مستشفى لهم لاستكمال العلاج، مؤكدًا في الوقت ذاته أن وزارة التضامن الاجتماعي ستصرف تعويضات لأسر الضحايا والمصابين.