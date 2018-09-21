مندوب مصر بالأمم المتحدة: السيسي لن يلتقي المستشارة الألمانية

قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، إن الجلسة العامة للدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تُعقد تحت شعار "جعل الأمم المتحدة ذات أهمية ومصداقية للجميع وبناء مجتمعات تقوم على التنمية والتعاون والتضامن".

وأضاف إدريس لـ"الوطن"، أن الفعاليات سيكون لها أكثر من مكون خاص بالاجتماعات التي نظمت في إطار أنشطة الأمم المتحدة، موضحًا أن هناك شق رفيع المستوى يشارك فيه القادة يتضمن عدة فعاليات بينها فعاليات خاصة بـ"السلم والأمن"، مشيرًا إلى أن السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعا إلى قمة للخروج بإعلان التزامات مشتركة من جانب قادة الدول، فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام؛ وشدد على أهمية دور مصر في هذا الإطار بما أنها في مقدمة الدول التي تساهم بقوات عسكرية وشرطية في قوات حفظ السلام الأممية.

وتابع إدريس: "هناك اجتماع رفيع مستوى آخر خاص بتمويل التنمية، وأهداف التنمية المستدامة البالغة 17 هدفًا، ومصر لديها خطة التنمية المستدامة 2030، وهي خطة طموحة تحتاج إلى تمويل كبير"، لافتا إلى أن السكرتير العام للأمم المتحدة دعا إلى حشد التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونفى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن تكون هناك ترتيبات لعقد قمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل، معتبرًا أن اللقاءات من هذا النوع تخضع لاعتبارات تنظيمية كثيرة، إذ أن هناك عدد كبير من الرؤساء في توقيت ومكان واحد، كما أن هناك لقاءات ثنائية كثيرة تتم في تلك الأثناء، لافتًا إلى أن هذه اللقاءات عرضة للتبديل والتعديل والإضافة أو عدم الانعقاد لأن بعض الاجتماعات يطول انعقادها عن المدة المقررة لها، ومن ثم فإن "إلغاء أي لقاء قُرر انعقاده في وقت سابق لا يخضع إلا لهذه الاعتبارات التنظيمية، ولا يحمل أي خلفيات سياسية".