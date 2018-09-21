قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، إنه ليست هناك اجتماعات خاصة على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، مشيرًا إلى أنه سوف تنعقد اجتماعات خاصة بالقضية الفلسطينية بما تتضمنها من ملفات، كتقديم المساعدات للفلسطينيين وبحث وضع "الأونروا"، والفجوة التمويلية التي تعاني منها على خلفية قرار إدارة ترامب بتجميد المساعدات المالية المقدمة لها.

وأضاف إدريس في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك مساحة لاجتماعات إقليمية لمجموعة من الدول التي تجمعها قضايا مشتركة، حيث ستناقش بعض الاجتماعات الأوضاع في ليبيا وسوريا، على غرار الاجتماعات التي ستناقش أوضاع القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر ستشارك في كل هذه الاجتماعات، وأن جميعها اجتماعات فرعية لن تشارك فيها إلا الدول المنخرطة في شؤونها.

وتابع: "مصر تدعم جهود الأمم المتحدة في إطار حل قضايا دول المنطقة كفلسطين وليبيا وسوريا، بما يدفع في اتجاه حل سياسي ينهي الصراعات والنزاعات والاقتتال في المنطقة".

وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن "سفارتنا في واشنطن تقوم بترتيب مقابلة تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره الأمريكي، ولقاءات أخرى تجمع السيسي بعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية المؤثرة في صنع القرار الأمريكي، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الكبرى ووسائل الإعلام".