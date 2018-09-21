قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه قدم مشروع قانون لاستبدال قانون الضريبة العقارية بقانون "العوائد"، من أجل تعظيم موارد الدولة والتيسير على المواطنين.

وأضاف محمود، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن القانون لن يُطبق بأثر رجعي، حيث من المنتظر أن يطبق بداية من العام المقبل، حال إقراره من المجلس.

وعن الأسباب التي دفعته لتقديم مشروع القانون، قال محمود، إن الإيرادات المالية التي تم تحصيلها بموجب القانون تعتبر قليلة للغاية بالنسبة لحجم الثروة العقارية في البلاد، مشيرًا إلى أن هذا التحصيل الضعيف ناتج عن بعض الأمور بينها عدم وجود آلية للتحصيل، بالإضافة إلى وجود 800 ألف مبنى مخالف في مصر تم توصيل المياه والكهرباء والصرف الصحي إليهم، أو المغالاة في تقدير قيمة العقار، ما يجعل المواطنين عاجزين عن دفع الضرائب.

وتابع: "فلسفة القانون تعتمد على تحصيل الضرائب من المواطنين، مقابل صيانة الخدمات والشبكات في الأحياء المختلفة وتحسين جودة المرافق فيها".

وأردف: "الهدف من القانون لن يكون بناء مرافق جديدة بل صيانتها وتطويرها، فمصر تحتاج لـ5 مليارات جنيه سنويًا من أجل صيانة شبكات المرافق القديمة".