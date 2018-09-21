تحفظت مباحث التموين بالمنيا، علي مواد تصنيع مجهولة المصدر، ضبطت داخل مصنعي خل وعصائر بدون ترخيص في مركز سمالوط.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بشن حملة تموينية بدائرة المحافظة، للقضاء على أساليب التهريب والغش التجاري في كافة صوره لما له من مردود إيجابي على الحالة الأمنية، وأسفرت عن ضبط (رضا س. ب.- 42 عامًا- صاحب مصنع عصائر بدون ترخيص بدائرة مركز سمالوط غرب) لحيازته 11760 زجاجة عصير مجهولة المصدر، و28158 زجاجة عصير فارغة معدة للتعبئة، و1500 كيلو سكر مجهول المصدر، و125 كيلو ملح ليمون مجهولة المصدر، و10 كيلوجرامات ماكس بطعم المانجو مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة.

وضبطت القوات (رفعت ح. خ.- 62 عامًا) لإدارته مصنع خل بدون ترخيص، وحيازته لـ4560 زجاجة خل مجهول المصدر، و2000 زجاجة خل فارغة معدة للتعبئة، و15 كيلوجرام مادة خام مجهول المصدر، وميزان كهربائي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة.