دخلت والدة الطفل "صبري"، من عزبة عرب الوالدة بحلوان، في نوبة بكاء على الهواء، بسبب "مشهد حريق نجلها"، وطالبت وزارة الداخلية بحق ابنها.

وتحدثت والدة "صبري" عن سبب القصة، وقالت إن خلافات عائلية دفعت 5 مجرمين لإشعال النار بالمنزل فقتل نجلي، خلال استضافتها في برنامج "انفراد"، المذاع على قناة "الرافدين".

وبدأت أحداث الواقعة، وفقًا لرواية الأم، عندما انعدمت الرحمة في قلوب 5 من الجيران، عقب مشادة كلامية مع والد القتيل بسبب لهو الأطفال في الشارع، وسرعان ما استغل المجرمين خروج رب الأسرة إلى الخارج وقاموا بإلقاء زجاجات "المولوتوف" على شقة المجني عليه، فيما امتلات الغرف جميعها بالنار التي أسفرت عن مقتل الطفل.