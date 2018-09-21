بالصور| تطهير شارع مستشفى الصدر من الباعة الجائلين وتعيين خدمات أمنية

نفذت مدير أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع ضباط المرافق والمرور، لإزالة الإشغالات وتسهيل حركة المرور، بشارع مستشفى الصدر، بمنطقة العمرانية والشوارع الفرعية المحيطة بالمستشفى، بعدما أصحبت سوق للباعة الجائلين، مما تسبب في حدوث تكدس مروري في المنطقة، منذ عام 2011.

شارك في الحملة عدد كبير من ضباط إدارة البحث الجنائي والمرافق والمرور علي رأسهم اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، واللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور، واللواء حسن الدماطي، مدير شرطة المرافق، واللواء محمد الألفي نائب مدير الادارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية، لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد أمين مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث.وأسفرت الحملة التي استغرقت قرابة 8 ساعات مستمرة منذ الساعة الاولي من صباح أمس، وحتي نهاية اليوم، عن تنفيذ 1768 مخالفة، وغلق 14 محل مخالف، وتم ضبط المخالفين والمتسببين في تلك الازمة منذ عام 2011.

وتم إعادة عمليات رصف لتلك الشوارع وتعيين الخدمات الأمنية لمنع عودة الباعة الجائلين وتكرار ما حدث منذ 7 سنوات.وعقب الانتهاء من تلك الحملة وجه الاهالي الشكر للقوات المشاركة في تلك الحملة التي قامت بتتطهير شارع مستشفي الصدر من الباعة الجائليين.