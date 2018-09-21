تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة في أسيوط، وحدة الغسيل الكلوي والاستقبال العام والعيادات الخارجية في مستشفى أبنوب المركزي، واستمع إلى المرضى والمرافقين والمترددين على المستشفى.

وقال حافظ إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين، بضرورة المتابعة اليومية للخدمة الصحية بمختلف المنشآت الصحية في المحافظة، وكذلك متابعة أعمال التطوير الخاصة بالقطاع الصحي.

وأكد مصدر بمستشفى أبنوب، أن وكيل الوزارة تابع سير العمل في العيادات الخارجية والاستقبال العام وقسم الغسيل الكلوي في المستشفى، وشدد على ضرورة حسن معاملة المترددين وتوجيههم التوجيه الصواب.