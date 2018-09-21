أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ، اليوم الجمعة، استعدادًا لسفر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في بداية زيارة للرئيس تستغرق 6 أيام، للمشاركة بأعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية بمدينة نيويورك الأمريكية، والتي تركز في دورتها الحالية على قضايا التنمية وحفظ الأمـن والسلم الـدوليين ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

وفتحت سلطات المطار، استراحة رئاسة الجمهورية استعدادًا لسفر الرئيس، كما تمَّ تأمين الطرق المؤدية من وإلى مطار القاهرة الدولي، وتمَّ منع دخول السيارات لمحيط الصالة الرئاسية بالمطار، وانتشرت الخدمات الأمنية، وكذلك ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية لتأمين محيط استراحة الرئاسة.