أستاذ علوم سياسية: السيسي أعاد مصر إلى خارطة العالم

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأمم المتحدة، العام الجاري، مختلفة تماما، موضحًا: "يقدم مصر النموذج في التحول السياسي والديمقراطي".

وأضاف فهمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، إن الرئيس السيسي سيحرص على عرض نموذج الدولة المصرية التي نجحت في مكافحة الإرهاب بعدما تعرضت له بشكل مباشر، وكيفية التعامل مع مهددات الأمن القومي.

وواصل: "استطاع السيسي من خلال زياراته المكوكية أن يُحدث ندية في العلاقات الدبلوماسية، وعادت مصر لخريطة العالم بصورة كبيرة".