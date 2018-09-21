قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن خطة العام المالي 2018 - 2019، بمدينة قنا الجديدة، تبلغ 586.6 مليون جنيه، موزعة كالتالي "250 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء، و51 مليون جنيه لمشروعات الطرق والاتصالات، و70 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب، و55.5 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحي، و20 مليون جنيه لمشروعات الإسكان، و162 مليون جنيه لمشروعات الخدمات، و5.1 مليون جنيه لمشروعات الزراعة، و9 ملايين جنيه للتجهيزات الإدارية".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الانتهاء من تنفيذ 5084 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي في المدينة، وإسناد تنفيذ 6068 وحدة أخرى.

وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أن المدينة تشهد طفرة في تنفيذ المباني الخدمية المختلفة، ففي مجال الخدمات التعليمية، والاجتماعية، جرى تشغيل مدرستين للتعليم الأساسي بمركز خدمات الحي السكني الأول، والحي الثاني "تحيا مصر، التجريبية المتميزة للغات" بإجمالي 33 فصلاً بكل منهما، وتنفيذ مدرسة للتعليم الأساسي، بها 42 فصلا، بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي "67 عمارة" بمنطقة أعلى مصنع الفلنكات، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مدرسة للمتفوقين، ومبنى الإقامة الملحق بها، بمركز خدمات الحي الأول.

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالمنطقة (2) عمارات إسكان اجتماعي، ومدرسة تعليم ثانوي بمركز خدمات الحي الثاني، ومبنى الإقامة للبنات لمدرسة المتفوقين، ومركز رعاية الموهوبين بمركز خدمات الحي الثاني، كما نفذت 6 حضانات بمنطقة الإسكان القومي، ومركز المجاورة الثالثة بالحي السكني الثاني، ومنطقة عمارات نموذج البندق، والمنطقة (2) بالامتداد الشمالي للحي السكني الأول، والمجاورة الأولى (ب) بالحي السكني الأول، وتسليم 4 منها لمديرية التضامن الاجتماعي لتشغيلها، وجارٍ تنفيذ مبني مجمع الخدمات المتكاملة للأسرة والطفولة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إلى أنه في مجال الخدمات الصحية، والأمنية، جرى تنفيذ 3 وحدات صحية بمركز خدمات المرحلة العاجلة بالحي السكني الثاني، ومنطقة خدمات عمارات الإسكان القومي بالحي السكني الأول، ومنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي (81 عمارة)، كما جرى تشغيل مبنى الإسعاف بمركز خدمات الحي السكني الأول، وجارٍ تنفيذ مستشفي 175 سريرًا، وتنفيذ وتشغيل مبنى نقطة شرطة التعمير، والانتهاء من تنفيذ مبنى قسم شرطة وإطفاء بمركز خدمات الحي السكني الثاني، وسُلم لوزارة الداخلية، وجارٍ تنفيذ بوابة رئيسية للمدينة وملحقاتها كمين أمني وأبراج حراسة، ووحدة تراخيص المرور.

وفي مجال الخدمات التجارية والتموينية، نفذ 4 أسواق تجارية بمركز خدمات المرحلة العاجلة بالحي السكني الثاني، ومنطقة خدمات عمارات الإسكان القومي وعمارات الإسكان الاجتماعي بالحي السكني الأول، والمنطقة 2 بالامتداد الشمالي بالحي السكني الأول، والمنطقة 3 أعلى مصنع الفلنكات، وتنفيذ مبني المخبز بالمنطقة 2 بالامتداد الشمالي بالحي الأول، وجارٍ العمل على تشغيله.

وبالنسبة للخدمات الدينية، والرياضية، والخدمات العامة، جارٍ تنفيذ مبنى المسجد بمركز خدمات الحي الأول، وتنفيذ ملعب ثلاثي بالحي الأول، وملعبين خماسيين بالمجاورة الثالثة بالحي السكني الثاني، والمجاورة الرابعة بالحي الثاني، ونادٍ اجتماعي بمنطقة "81 عمارة" إسكان اجتماعي بالامتداد الشمالي للحي السكني الأول، وتنفيذ مبنى البريد بمركز خدمات الحي السكني الثاني، ومكتبة عامة بمنطقة "81 عمارة" إسكان اجتماعي بالامتداد الشمالي للحي السكني الأول، وجارٍ تنفيذ مركز شباب بمساحة 15 فدانا بمركز خدمات المدينة، ومجمع المواقف بمساحة 15 فدانا، وسور ومداخل منطقة المقابر.