التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنور طيب نائب الرئيس التنفيذي للبحث والاستكشاف بشركة بتروناس الماليزية والوفد المرافق له.

واستعرض، خلال الاجتماع، أنشطة بتروناس في مصر في مجال الغاز الطبيعي فب المياه العميقة بالبحر المتوسط بالمشاركة مع شركة شل، كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة لتنمية أعمالها في مصر، في ضوء المناطق المطروحة في المزايدتين العالميتين التي طرحتهما هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن البترول والغاز، إضافة إلى الفرص المتاحة في منطقة البحر الأحمر، الجاري ترتيبات طرح أول مزايدة لها في نهاية هذا العام.

وأكد الملا الالتزام بالاستمرار في خفض مستحقات الشركاء الأجانب لما له من تأثير إيجابي على الإسراع في عمليات البحث والتنمية وإنتاج البترول والغاز الطبيعي، وضخ استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن وجود شركة بتروناس الماليزية وعملها في مصر يمثل شراكة مهمة يدعمها العلاقات المتميزة بين البلدين.