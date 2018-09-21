قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك 264 وحدة (11 عمارة) أكواد (111) موقع 1، أرقام (14 – 15 – 16 – 17 – 24 – 25 – 26 – 27 – 42 – 44 – 45)، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العبور، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

وأكد المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، تحرير محاضر استلام الوحدات، وهي جاهزة للتسليم للحاجزين على مدار 11 يوما، جرى التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور "سوق العبور"، لتحديد موعد بدء تسليم الوحدات لمستحقيها.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس أحمد عمران، أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور "سوق العبور"، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة؛ لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: "صورة بطاقة الرقم القومي للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد".