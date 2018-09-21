ارتفاع حصيلة القتلى في غرق عبارة ببحيرة فيكتوريا إلى 79 قتيلا

79 قتيلا على الأقل في غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا

قُتل 79 شخصًا على الأقل في غرق عبارة في جنوب بحيرة فيكتوريا في تنزانيا الخميس، كما أعلن التلفزيون الرسمي نقلا عن حاكم منطقة موانزا.

وقال التلفزيون "في الوقت الراهن، الحصيلة تصل إلى 79 قتيلا" نقلا عن جون مونغيلا. وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 44 شخصا.

وأوضح التلفزيون أن عدد الناجين لا يزال 37 شخصا وأنه لم يتم العثور على ناجين آخرين منذ استئناف عمليات الإنقاذ صباح الجمعة.

وكانت العبارة "أم في نيريري" تقل نحو 200 راكب وهو ما يوازي ضعفي قدرة حمولتها، حين غرقت قرب جزيرة أوكارا بعد ظهر الخميس، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت وكالة الخدمات الكهربائية والميكانيكية في تنزانيا، المسؤولة عن خدمات العبارات إن عدد الركاب الذين كانوا على متن العبارة لا يزال غير واضح.

وكانت العبارة تحمل أيضا بضائع عندما انقلبت قرب رصيف الميناء. ولم يتضح على الفور سبب الحادث لكن غرق السفن غالبًا ما يرجع إلى الحمولة الزائدة.

وغالبا ما تكون الحصيلة كبيرة بسبب عدم وجود سترات للنجاة على متن السفينة ولأن العديد من الركاب لا يعرفون السباحة.

في عام 1996، قتل ما يقرب من 700 شخص في غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا.