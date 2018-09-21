قال محمد عز المتحدث اللإعلامي باسم وزارة النقل، إن معدلات تنفيذ تحديث نظم الإشارات على خط "بني سويف - أسيوط"، والذي تنفذه شركة ألستوم، بطول 250 كيلومترًا وتكلفة مليار و600 مليون جنيه، تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن هذا التحديث يدخل ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط "القاهرة - أسوان"؛ لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات.

وأضاف عز أن برج أبو قرقاص هو أول الأبراج التي ستدخل الخدمة في هذا الخط "بني سويف - أسيوط"، ويليه برج مغاغة ثم باقي الأبراج تباعا، وأن الهدف من تحديث نظم الإشارات على هذا الخط هو استبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إليكتروني حديث "EIS"، الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4، مشيرا إلى أن التصميم الجديد لنظم الإشارات والاتصالات يسمح بمسير القطارات بسرعة 160 كيلومترا - س، بدلا من 120 كيلومترا - س.

وأوضح أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وجه بالاهتمام بالنواحي التدريبية للمهندسين والفنيين العاملين على هذا النظام الحديث مع ضرورة موافاته بتقارير أسبوعية وشهرية عن تقدم الأعمال، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا المتابعة من خلال وحدة المتابعة بالوزارة ومن خلال زيارات مفاجئة ومستمرة يقوم بها وزير النقل لهذه المشروعات.