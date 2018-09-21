غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة تستغرق حوالي 6 أيام، للمشاركة بأعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت الثلاثاء الماضي في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية بمدينة نيويورك الأمريكية، والتي تركز في دورتها الحالية على قضايا التنمية وحفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

يلقي الرئيس كلمة مصر في النقاش العام للقادة والرؤساء المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يبدأ الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يكون محوره تعظيم وتوسيع دور الأمم المتحدة وتوثيق صلتها وأهميتها للجميع "القيادة العالمية والمسئوليات المشتركة لتهيئة مجتمعات يسودها السلام والتكافؤ".

ومن المنتظر أن يعقد الـرئيس السيسي عـددًا كبيرًا من اللقـاءات مـع مجموعة من رؤساء وقادة العالم المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة، منهم الرئيس الأمريكي دونالد تـرامـب، والمستشارة الألمانية أنجـيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما يلتقي بمجموعات مختلفة من النخبة الأمريكية فى دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، وأعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية، وكيفية التعامل معها كما يجرى لقاءات إعلامية مع وسائل إعلام أمريكية.

وتعـد هـذه الـزيارة المشـاركـة الخامسة للرئيس السيسي فـي اجـتـمـاعـات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليه المسؤولية في عام 2014، كما تعد هذه الاجتماعات الحدث الأبرز على الأجندة الدولية والملتقى الأكبر لقادة العالم سنويا.