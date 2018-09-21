دبلوماسي سابق: السيسي مهتم بالحديث عن تحسن الاقتصاد في الأمم المتحدة

قال السفير محمد العرابي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتحرك على 4 محاور استراتيجة، أثناء تواجده بالأمم المتحدة.

وقال العرابي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، إن السيسي يخصص وقتا طويلا للحديث عن التحسن في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويلتقي بكبار المسؤولين الأمريكان، ودائما ما تكون العلاقات المصرية- الأمريكية نقطة ارتكاز.

وواصل: "المحور الثالث هو العمل مع منظمات الأمم المتحدة، والرابع تقديم صورة رصينة للسياسة المصرية الخارجية ومعالجة قضايا المنطقة".