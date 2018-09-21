عاجل| السفارة المصرية في لندن تتسلم قطعة أثرية مسروقة من معبد الكرنك

تسلمت السفارة المصرية في لندن، يوم 19 سبتمبر الجاري، قطعة أثرية حجرية مسروقة من المتحف المفتوح بمعبد الكرنك، والتي تم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية، حيث كانت معروضة في إحدى صالات المزادات بلندن.

وأعربت وزارتي الخارجية والآثار عن جزيل الشكر لكل الجهات البريطانية، التي أبدت تعاونا وتنسيقا مع سفارة مصر في لندن، لاستعادة القطعة الأثرية المصرية وإعادتها إلى أرض الوطن.

كما أبدت الوزارتان تطلعهما إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم، للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لمصر بوجه خاص والتراث الإنساني بوجه عام.