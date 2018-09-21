أعلنت مديرية الزراعة في كفر الشيخ، برئاسة المهندس عبدالرافع أحمد عبدالعظيم، تدوير قش الأرز بجميع قطاعات الزراعة بالمحافظة، حيث جرى تدوير أكثر من 202 طن أعلاف تقليدية، وأكثر من 1000 طن أسمدة عضوية.

وذكرت المديرية في بيان لها، أنه يجرى شراء قش الأرز بـ50 جنيها للطن الواحد، فضلا عن تحويل قش الأرز إلى سماد عضوي، وأعلاف للماشية بالمجان، حيث جرى كبس أكثر من 130 ألف طن وفرم أكثر من 39 ألف طن ـ تشوين أكثر من 39 ألف طن.

وفي السياق ذاته، زار أعضاء الحملة القومية للذرة الشامية، بمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، عددا من الحقول الزراعية بمركز بيلا، وذلك للتأكد من طرق الجني الصحيحة للمحصول عقب نضوجه وتنظيم ندوات متنوعة للمزارعين.

وقال وكيل وزارة الزراعة، إنه جرى تنظيم عشرات الندوات خلال مراحل المحصول بهدف توعية الفلاحين بزراعته ومواعيدها المناسبة، وكذلك اختيار الأصناف الجيدة، ذات الإنتاجية العالية، والتي تتناسب مع كل منطقة، فضلا عن الطرق السليمة للمكافحة، وذلك لأن الذرة من أهم محاصيل الحبوب الاستراتيجية في مصر حيث تعتبر المكون الرئيسي في علائق التغذية للإنتاج الحيواني، كما تسهم الذرة الصفراء بنسبة 70% للإنتاج الداجني، بالإضافة لاستخدامه أيضا في صناعة السيلاج كما تقوم عليها بعض الصناعات الهامة مثل النشا والجلوكوز والفركتوز وزيت الذرة.