تولت رئاستها 3 مرات.. مجموعة الـ77 ودور مصر في دعمها

من المقرر أن يترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة الـ77، التي تتولى مصر رئاستها خلال العام الجاري للمرة الثالثة في تاريخ المجموعة.

ويلقي الرئيس خلال الاجتماع، البيان الافتتاحي الذي يتضمن استعراض الدور المصري في دعم أنشطة المجموعة منذ تأسيسها ستينات القرن الماضي.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن مجموعة الـ77 وتاريخ مصر بها، حسب الهيئة العامة للاستعلامات:

- تعد مجموعة الـ77 أكبر منظمة حكومية دولية للدول النامية في الأمم المتحدة، يبلغ عدد الدول الأعضاء 134 دولة وهو ما يمثل نحو ثلثي الدول أعضاء الأمم، ضامة عدد كبير من القوى الاقتصادية الناشئة.

- يرجع تأسيس تلك المنظمة إلى التصدي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تأسست في 1960، وضمت أغنى بلدان العالم.

- أعلن عن تأسيسها 15 يونيو 1964 خلال الاجتماع الدولي للحكومات الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

- بدأت المجموعة بـ77 عضوًا مؤسسًا، ومن هنا جاء اسمها، والذين وقعوا على الإعلان المشترك الصادر بنهاية الدورة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف المنعقد.

- سميت مجموعة الـ77 والصين، بسبب دعم الصين لها منذ تأسيسيها، حاضرة اجتماعاتها بصفة "ضيف خاص"، حتى بدء التنسيق بينهما عام 1991 أثناء التحضير لقمة الأرض، وفي عام 1996 تبنت الدورة الوزارية الـ20 للمنظمة، ومن ثم صدر البيان الأول باسم "مجموعة 77 + الصين".

- عقدت المنظمة اجتماعها الرئيسي الأول في الجزائر عام 1967، واعتمد ميثاق الجزائر كما وضع هيكل مؤسسي دائم تطور تدريجيًا لإنشاء فروع للمجموعة في كلٍّ من منظمة الأغذية والزراع، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

- تتناقل الرئاسة على أساس إقليمي بين أفريقيا وآسيا أميركا اللاتينية والكاريبي، وتمتد على فترة سنة واحدة في كافة الفروع.

- اعتمدت المجموعة في قمة هافانا، عقد قمة دورية على مستوى رؤساء دولها وحكوماتها، مرة كل 5 سنوات، كما يعقد الاجتماع الوزاري السنوي (الهيئة العليا للمجموعة) على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجتماعات أخرى على هامش الندوات واللقاءات الدولية.

- تولت مصر رئاسة المجموعة خلال الفترة من 1972 إلى1973 ومن 1984 إلى1985، واختيرت خلال الاجتماعي الوزاري السنوي الواحد وأربعين للتولي رئاسة المجموعة للعام الحالي 2018.