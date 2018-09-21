يفتتح اللواء محمد حسين شحاتة مدير أمن الإسماعيلية، اليوم، معرض "كلنا واحد" للخضراوات والفاكهة بميدان فوكس دائرة ثالث، والذي سيقدم كل المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة لأهالي ومواطني المحافظة.

وقال مدير الأمن إن وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، تنفذ برنامجا موسعا في الأمن الاجتماعي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الدعم الشامل للمواطن من توفير لقمة العيش والسلع الغذائية الأساسية والخضراوات والفاكهة، بأسعار مخفضة تواجه عن الغلاء المبالغ فيه داخل الأسواق الخارجية والحرة.

وأضاف مدير الأمن أن هذا المعرض يعد هو الثاني على التوالي الذي يطرح الخضر والفاكهة والتي تنفذه وزارة الداخلية بالتعاون مع شعبة التجار بالغرفة التجارية والذي لاقى إقبالا جماهيريا كبيرا، ما يدفع إلى تنفيذ المعرض الثاني لتلبية احتياجات الأهالي.