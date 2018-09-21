كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة سر مقتل طبيبة داخل شقتها بمنطقة النزهة، خلال 24 ساعة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة خادمتها، ودلت التحريات أن المتهمة تعدت بالضرب على الضحية بعدما رفضت دفع سلفة لها، وسرقت المنقولات بعد قتل المجني عليها.

تلقى قسم شرطة النزهة بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل 60 سنة بعقار في شارع عثمان بن عفان بدائرة القسم مصابة بجرح بمؤخرة الرأس وسرقة "جهاز تليفزيون، لاب توب، تابلت، هاتفين محمول، 2 فيزا كارت، كارت تموين، جهاز DVR، مجموعة من الأوراق الخاصة بها".

شُكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام العام وإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة "هدى.ع.ع"، تعمل طرف المجني عليها تم ضبطها.

بمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقررت بتوجهها لمسكن المجنى عليها، لتوصيل مأكولات لها وحال وجودها طلبت من المجني عليها سُلفة نقدية إلا أنها رفضت فغافلتها وتعدت عليها فأحدثت إصابتها التي أودت بحياتها واستولت على المسروقات وفرت هاربة.

أرشدت المتهمة عن الأداة المستخدمة فى الواقعة، كما ضُبط جهاز التابلت لدى عميلها "صاحب محل بدائرة قسم المطرية - حسن النية"، وأضافت أن باقي المسروقات طرف زوجها "عاطل" وضُبط الأخير، أرشد عن باقي المسروقات طرف أحد أقاربه بمنطقة مسطرد، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.