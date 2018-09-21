"الأزهر" يضع اللمسات النهائية للدراسة.. وتسكين المدن الجامعية اليوم

أعلنت جامعة الأزهر انتهائها من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة، وذلك قبل ساعات من بدء العام الدراسي.

وقالت الجامعة في بيان لها: تم لأول مرة بدء تسكين طلاب المدن الجامعية بجامعة الأزهر اليوم قبل انتظام الدراسة طبقا لقرار رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي الذي يتابع عمليات التسكين بنفسه لتسهيل مهمة الطلاب والطالبات وتذليل العقبات أمامهم

كما عقد الدكتور محمد المحرصاوي، اجتماعا مع مسئولي المدن الجامعية بالجامعة لمناقشة كافة الاستعدادات الخاصة ببدء التسكين بالمدن الجامعية بالقاهرة.

وشدد المحرصاوي خلال الاجتماع على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات، ووضع جداول محدده للفرق الدراسية للتسكين منعا لتكدس الطلاب وضمان عدم التزاحم.

وقال رئيس جامعة الأزهر، إنه لن يتهاون في وجود أي تقصير في الخدمات المقدمة للطلاب، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة والمقرر لها غدا.

وأوضح أنه سيقوم في اليوم الأول للدراسة باستقبال الطلاب، والمرور علي الكليات لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب.

ومن المقرر أن يتم تسكين الطلاب الحاصلين على تقدير امتياز في كافة الفرق أيام الجمعة والسبت والأحد، والحاصلين على تقدير جيد جدا أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ويوم الخميس.

وفي سياق متصل تفقد الدكتور محمد المحرصاوي بوابات الدخول الجديدة التي تم انشاؤها بجامعة الأزهر حيث تابع أعمال التشطيبات النهائية لبوابة دخول كلية التربية من شارع المخيم الدائم وبوابة الدخول بفرع البنات والكوبري الجديد مما يساعد على تسهيل حركة دخول وخروج الطلاب وتقليل الزحام.

ووجه رئيس الجامعة المقاولين المسئولين عن تلك الأعمال بسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لخدمة الطلاب علاوة علي تأكيده على إنشاء مظلات في مداخل تلك البوابات لحماية الطلاب من أشعة الشمس والأمطار مع ضرورة وجود استراحات للطالبات، في فرع البنات مجهزة.