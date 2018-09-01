تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر اليوم، امتحانات التصفية بكليات اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون بالدراسة، واطمأن على انتظام اللجان وحضور المراقبين والمشرفين.

وشدد رئيس جامعة الأزهر، خلال جولته، على ضرورة ضبط اللجان والالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالامتحانات، منعا لآية مخالفات وحفاظا على حصول كل طالب على حقه فقط.

كما تفقد رئيس الحامعة، أعمال البناء والتشييد، لكفاتيريا الجامعة، وطالب بسرعة الانتهاء منها لتقدم خدماتها لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد رئيس الجامعة أن المشروعات الخدمية سوف توفر فرص عمل للشباب تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتوفير فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها ستقدم خدماتها حتى لا يضطر الطلاب الخروج خارج أسوار الجامعة.