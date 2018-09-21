ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، أن طائرات مقاتلة من طراز "يوروفياتر تايفون" تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية اعترضت طائرتين روسيتين اقتربتا من المجال الجوي البريطاني.

وبحسب وزارة الدفاع البريطانية، لم تكن قاذفات القنابل الروسية طويلة المدى من طراز "توبوليف تي يو-160" تتحدث مع مركز مراقبة الملاحة الجوية، ما جعلها تشكل خطرًا على كل حركات الطيران الأخرى.

وقالت القوات الجوية الملكية البريطانية، إن الطائرات المقاتلة التي تتمركز في مدينة لوسيماوث في اسكتلندا اعترضت القاذفات الروسية فوق بحر الشمال على مسافة تتراوح بين 40 و100 ميل بحري من الساحل، حسبما نقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية.

وأكد وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون، أن قاذفات القنابل الروسية التي تستكشف المجال الجوي البريطاني هي تذكرة أخرى بالتحدي العسكري شديد الخطورة الذي تشكله روسيا على بريطانيا اليوم، مؤكدا أن لندن لن تتردد في مواصلة حماية سمائها من الأعمال العدوانية، لافتًا إلى أن ردود الفعل السريعة من جانب القوات الجوية الملكية تظهر مدى حيوية القوات المسلحة في حماية بريطانيا.

وفي سياق آخر، أعلن أسطول البحر الأسود الروسي أن الكتيبة الثالثة من منظومة الدفاع الصاروخية "إس-400 تريومف" التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية بدأت المناوبة القتالية في منطقة "يفباتوريا" في القرم.