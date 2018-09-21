يشارك بها السيسي.. 5 معلومات عن قمة نيلسون مانديلا للسلام

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة تستغرق حوالي 6 أيام، للمشاركة بأعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت الثلاثاء الماضي في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية بمدينة نيويورك الأمريكية، ويشارك على هامشها بقمة نيلسون مانديلا للسلام، والتي تحتفي بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقي الراحل.

وتزامنا مع تلك المشاركة، تستعرض "الوطن" أبرز المعلومات حول قمة نيلسون مانديلا للسلام، حسب موقع الجمعية العامة للأمم المتحدة:

- قررت الأمم المتحدة الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا، بعقد اجتماع رفيع المستوى قبل الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية سبتمبر الجاري.

- بموجب قرار الجمعية العامة 72/243، أقرت الدول الأعضاء عقد اجتماع رفيع المستوى يسمى بـ "قمة نيلسون مانديلا للسلام" للتركيز على السلم العالمي.

- خصصت مؤسسة نيلسون مانديلا احتفالية هذا العام للعمل في مجال مكافحة الفقر، بوصف ذلك تكريما لقيادة مانديلا وجهودة لمكافحة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية للجميع.

- يشارك بالقمة أكثر من 140 دولة وهيئة دولية، منها 44 مشاركة على مستوى رؤساء الدول، شاملة كلمات لكبار مسؤولي الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء، بالإضافة لإلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة.

- وأقامت الجمعية العامة سنة 2009، "يوم نيلسون مانديلا الدولي" في الثامن عشر من يوليو، وهو تاريخ مولده من 1918.