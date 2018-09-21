قال الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه جرى الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للتخت والمقاعد وتجميل الأسوار وصيانة ودهان سبورات الفصول وصيانة وتشغيل السبورات التفاعلية من مخصصات الصيانة البسيطة المقررة 300 ألف جنيه لـ444 مدرسة موزعين على مستوى الإدارات التعليمية الـ5 بمراكز المحافظة.

وأضاف التداوي، أنه جار الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لـ3 مدارس تعليم عام وفني بـ12 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية، علاوة على افتتاح 7 مدارس جديدة هذا العام، بواقع مدرستي إنشاء جديد وهما مدرسة باريس الثانوية الزراعية، ومدرسة النور للتعليم الأساسي بالخارجة، إلى جانب 3 مدارس توسع وهم مدرسة موط للتعليم الأساسي، وعبدالمجيد الجغيل ومدرسة قرية فلسطين للتعليم الأساسي، بالإضافة الي مدرسة إحلال جزئي بقرية غرب الموهوب بالداخلة، ومدرسة أخرى إحلال كلي بمركز باريس.

وأوضح التداوي، أنه جرى افتتاح فصول رياض أطفال جديدة بمدرسة عين شمس بالداخلة، ومدرسة دوش بمركز باريس، ومدرسة اللواء صبيح بالفرافرة، وتدريب عدد من المعلمين والمعلمات على منظومة التعليم الجديدة لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، في إطار التدريب والتنمية المهنية للمعلمين.