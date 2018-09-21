أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، أنه تم تحصين 45422 رأس ماشية خلال حملات التحصين الوقائي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمختلف وحدات ومراكز المحافظة، مؤكدا على عدم وجود حالات اشتباه إصابة في إطار الحملة القومية التي بدأت منتصف سبتمبر الجاري، حتى الآن.

وأكد المحافظ، على أهمية قيام مديرية الطب البيطري بتحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية ،كما تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية.

وشدد شاروبيم، على ضرورة المتابعة المستمرة لمزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض قد تؤثر عليها أو على صحة المواطنين.