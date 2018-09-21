ألقى الشيخ أحمد عبد المؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، اليوم، خطبة الجمعة بالمسجد الشرقي بقرية سبك الأحد، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تنفيذًا لقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بوقف تصريح الخطابة للداعية السلفي محمد سعيد رسلان، شيخ المسجد وخطيبه بسبب عدم التزامه بتعليمات الوزارة والخطبة الموحدة التي تقررها.

وحضر رسلان الصلاة، واستمع لخطبة وكيل الوزارة معلنا امتثاله لقرار الوزير، وتناول عبد المؤمن في خطبة الجمعة مكانة طالبي العلم في الإسلام ومكانة العلم والعلماء عند الله سبحانه وتعالى.

ولفت إلى أن من يعطي نفسه للعلم، يعطيه الله كل العلم، مشيرا إلى أن العلم لا يقل أهمية عن الخطابة داخل المساجد ويجب على أولياء الأمور الاهتمام بتربية أولادهم على تبجيل أصحاب العلم، مشيرا إلى أن العلم ليس حكرا على أحد وهو هبة من الله يعطيها لمن يشاء.