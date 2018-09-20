التقى اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، اليوم، عددًا من أبناء المحافظة، حيث استمع المحافظ لأكثر من 70 طلبا وشكوى للمواطنين.

بدأ اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصرا واستمر حتى الثامنة مساءا موجها بسرعة حلها وفق اللوائح والقوانين المنظمة، حيث وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بضم طلب أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن برنامج الحماية المجتمعية تكافل وكرامة و التنسيق مع مؤسسة مصر الخير للتكفل بدفع قيمة الإيجار المستحق عن الشقة التي يسكنها نظرا لظروفه .

كما أمر المحافظ بتوفير سيارة لنقل مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة لمسكنها مع تكفل المحافظة بتحمل المصروفات المدرسية لنجلها بالمرحلة الإعدادية نظرا لحالتها الصحية والاقتصادية، كما وجه المحافظ بصرف إعانة مالية لإحدى المواطنات من ذوي الإعاقة وفق بحث ميداني لمديرية التضامن الاجتماعي مع دراسة إمكانية توفير فرصة عمل مناسبة لها بالقطاع الخص وفق مؤهلها العلمي وظروف إعاقتها .

كما وافق المحافظ علي نقل معلمة إلى مدرسة بمركز قويسنا نظرا لظروفها الاجتماعية والاقتصادية، وفي ذات السياق أحال محافظ المنوفية عدد من طلبات المواطنين لمديرية التضامن الاجتماعي لصرف إعانات مالية وفق أبحاث ميدانية تحدد مدى استحقاقهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، كما تمت الموافقة على إحالة عدد من شكاوى المواطنين لإدارات التخطيط العمراني والتفتيش والمتابعة والمستشار القانوني والهندسي لدراستها على الطبيعة وإبداء الرأي القانوني فيها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، التواصل المستمر مع المواطنين وأنه لا يوجد أحد فوق القانون وأنه لن يتوانى في اتخاذ أي قرار من شأنه تيسير مصلحة المواطنين وتخفيف أعباء الحياة عن كاهلهم.