أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى على أهمية دعم علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا خاصة فى المجالات العلمية والتعليمية، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات البحثية والعلمية المصـرية والإيطالية، جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم الجمعة مع د. جايتانو مانفريدي رئيس جامعة نابولي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات الإيطالية، وذلك فى إطار مشاركة الوزير فى فعاليات (المؤتمر العلمى الدولى حول الابتكار)، والذى تنظمه جامعة نابولى فيدريكو الثانى بإيطاليا خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ سبتمبر الجارى.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل التعاون بين وزارة التعليم العالي المصرية والمجلس الأعلى للجامعات الإيطالية بشأن إنشاء مجمع للجامعة الإيطالية في مصر؛ بهدف الارتقاء بجودة التعليم الجامعي والفني ورفع كفاءة الباحثين في مختلف المجالات.

وفى ختام اللقاء تم توقيع خطاب نوايا من جانب الطرفين؛ بهدف تدعيم الشراكة الإستراتيجية بين مصر وإيطاليا في مجالات التعليم الجامعي، والبحث العلمي والتكنولوجي، وتبادل الطلاب والأساتذة، ومبادرات رفع قدرات أعضاء هيئة التدريس، وغيرها من المبادرات العلمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى إنشاء فرع دولي لمجمع الجامعات الإيطالية في مصر.

ومن جانبه أعرب د. مانفريدي عن سعادته وتقديره للشراكة مع مصر والتي تعمق أواصر التعاون والصداقة التاريخية بين الدولتين، والارتقاء بمخرجات التعليم الجامعى.