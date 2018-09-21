يواصل برنامج "يوسف شاهين.. النسخ المرممة" عروض أفلامه، تبدأ في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم، بفيلم "بابا أمين"، يليه في السابعة عرض فيلم "المهاجر"، بينما يعرض في العاشرة من مساء اليوم بفيلم "صراع في المينا"، في سينما "زاوية" بوسط البلد.

يشار إلى أن سينما "زاوية" استأنفت نشاطها في مقرها الجديد بـ "سينما كريم" بشارع عماد الدين، ببرنامج يحمل عنوان "يوسف شاهين: النسخ المرممة"، في إحياء ذكرى مرور 10 سنوات على رحيل المخرج الكبير يوسف شاهين، ويشهد البرنامج عددا من الفعاليات الممتدة على مدار 10 أيام حتى 22 سبتمبر الجاري، ويشهد إلى جانب عروض الأفلام، معرض، وورش عمل، ونقاشات مع الجمهور بعد العروض.