«كامل العدد» لافتة وضعتها سينما «زاوية»، تعكس تعطش الجمهور لسينما مختلفة عن السائد، وهو ما يحدث بشكل شبه يومى مع عروض أفلام برنامج «يوسف شاهين.. النسخ المرممة»، الذى تعرض من خلاله السينما 20 فيلماً مرممة للمخرج الكبير على مدار 10 أيام، يستمر عرضها حتى 22 سبتمبر الحالى.

ترى الناقدة ماجدة خيرالله أن هذا الإقبال يدحض ما كان يتردد من أن سينما يوسف شاهين غير مفهومة أو غير جماهيرية أو لا تحقق إيرادات، قائلة: «شاهين اسم كبير وعلامة هامة فى تاريخ السينما المصرية، قدّم أفلاماً ثرية للغاية أصبحت من كلاسيكيات السينما العربية والعالمية، هناك جيل جديد بدأ يهتم بالسينما لم يعاصر يوسف شاهين، ولديهم رغبة فى المعرفة والاكتشاف، خاصة أن هناك أفلاماً لا تُعرض فى التليفزيون، وأخرى بها تفاصيل يجب مشاهدتها على الشاشة الكبيرة، وبعد الترميم تكون الأعمال بجودة أفضل فيما يتعلق بالألوان وجماليات الصوت والصورة، وبالتالى تكون الأعمال مغرية للمشاهدة».

«ترميم 20 فيلماً ليوسف شاهين خطوة ضرورية جداً للحفاظ عليها، خصوصاً فى ظل عدم وجود آليات أو إمكانيات لحفظ التراث السينمائى فى مصر»، قالها يوسف الشاذلى، مدير عام سينما «زاوية»، مشيراً إلى أنها تُعتبر فرصة أمام البعض لاكتشاف أعمال شاهين للمرة الأولى، بالإضافة إلى وجود جيل كامل يشاهد تلك الأعمال على الشاشة الكبيرة للمرة الأولى: «يُعد ذلك تكريماً له بعد رحيله، وأعتقد أن أكثر شىء قد يسعده هو إعادة عرض أفلامه على شاشة السينما بجودة أفضل».