أكد مسؤول عسكري بجيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أن القواعد المتفق عليها مع روسيا في سوريا لا تزال كما هي بعد مقتل 15 جنديا روسيا أسقطت طائرتهم مساء الاثنين، ملمحا إلى أن إسرائيل تحتفظ بحرية التحرك في الدولة المجاورة.

وقال المسؤول العسكري، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه ليس هناك تغيير في آلية عدم الاشتباك بين إسرائيل وسوريا، إثر هذا الحادث المؤسف، والإجراءات العملانية بيننا وبين الجيش الروسي تبقى قائمة ولم تتغير.

ويرمز مصطلح "عدم الاشتباك" إلى تبادل المعلومات بين البلدين وخفض مخاطر التصادم والاشتباك.