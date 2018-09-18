أعلن الجيش الروسي، اليوم، أن الطائرة الروسية المختفية أُسقطت بنيران الدفاعات الجوية السورية، محملا إسرائيل مسؤولية حدوث ذلك بسبب ضرباتها الليلة الماضية على اللاذقية في غرب سوريا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيان لوزارة الدفاع أن الطيارين الإسرائيليين جعلوا من الطائرة الروسية غطاء لهم، ووضعوها بالتالي في مرمى نيران الدفاع الجوي السوري.

وأضاف البيان: "نعتبر هذه الاستفزازات من جانب اسرائيل معادية ونحتفظ بحقنا في الرد بالطريقة المناسبة"، وأشارإلى مقتل 15 روسيا كانوا في الخدمة.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق اختفاء الطائرة الروسية وعلى متنها 14 عسكريا أثناء تحليقها فوق البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل السوري، وبالتزامن مع هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مدينة اللاذقية، مشيرا إلى أن عملية البحث عن الطائرة جارية.