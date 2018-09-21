15 كشكولا بـ40 جنيها.. أسعار بعض منتجات معرض "أهلا مدارس"

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض "أهلًا مدارس"، المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري.

وينظم المعرض وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والغرفة التجارية بالقاهرة، وجاءت أسعار السلع المتاحة بالمعرض على النحو التالي:

أسعار الكشاكيل:

- 15 كشكول، 40 ورقة: 40 جنيهًا بدلًا من 45.

- 10 كشاكيل، 60 ورقة : 40 جنيهًا بدلًا من 45.

- 8 كشاكيل، 80 ورقة: 40 جنيهًا بدلًا من 45.

- 5 كشاكيل 100 ورقة: 35 جنيهًا بدلًا من 40.

- 15 كراسة، 28 ورقة: 35 جنيهًا بدلًا من 40.

أسعار الكشاكيل (موضوع الدرس):

- 10 كشاكيل، 60 ورقة: 25 جنيهًا بدلًا من 30.

- 8 كشاكيل 80 ورقة: 28 جنيهًا بدلًا من 30.

- 6 كشاكيل 100 ورقة: 28 جنيهًا بدلًا من 30.

- 20 كراسة 28 ورقة: 28 جنيهًا بدلًا من 30.

- سعر القميص السادة القطن: 110 جنيهات بدلًا من 165.

- سعر "الجاكيت" 350 جنيهًا بدلًا من 495.

- سعر القطعة الشتوي: 155 جنيهًا.

- سعر "التيشيرت": 50 جنيهًا.

- أسعار الشنط تتراوح بين 75 إلى 350 جنيهًا.

- أسعار الأحذية تتراوح بين 120 إلى 250 جنيهًا.