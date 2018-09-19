توافد أهالي البحيرة على معرض "أهلا مدارس" للأدوات الدراسية بأرض المعارض بمدينة دمنهور، لشراء احتياجات أبنائهم من الشنط المدرسية والملابس والأدوات الكتابية بأسعار مخفضة.

وقال المحاسب فتحي مرسى، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، اليوم، في تصريحات صحفية، إنه جرى منح أماكن العرض بالمجان لأصحاب الشركات والمتاجر، مع التكفل بكافة النفقات الخاصة بالمعرض، مقابل التزامهم بتخفيض الأسعار والبيع بسعر المصنع، لمحاربة الغلاء ودعم محدودي الدخل.

وأكد عدد من المواطنين، انخفاض أسعار المعرض وتنوع المستلزمات المدرسية بنوعيها المحلى والمستورد والتي تختلف جودتها بحسب أسعارها، مضيفين أن معرض المستلزمات الدراسية وفر الكثير من الوقت والجهد على الكثير من أولياء الأمور لشراء احتياجات أبنائهم خاصة وأن العارضين يبيعون بضائعهم بسعر المصنع، وهناك خصومات كبيرة تصل إلى 20% على كافة السلع المدرسية.