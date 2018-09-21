بالصور| |"الصلح خير".. "نهاية تار بايت" بين عائلتين بحضور مصطفى بكري

شهد النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، اليوم، جلسة صلح بمنطقة المساكن الاقتصادية في حلوان في قضية ثأر بين عائلتي الدريري، التي تنتمي لمحافظة سوهاج، وعائلة خليل التي تنتمي إلى محافظة أسيوط.

وحضر الصلح اللواء علاء عطية، مساعد مدير أمن القاهرة للجنوب، والعميد بدوي هاشم، مأمور قسم حلوان، والعميد حازم سعيد، فرقة مباحث جنوب، والمقدم هاني أبوعلم، رئيس مباحث حلوان.

كما شارك الصلح اللواء عبدالنعيم حامد، مساعد وزير الداخلية السابق، والعديد من القيادات ورموز العائلات وآلاف المواطنين.

وقدم المتهمون "القودة"، وانتهى الأمر بالعفو والتصالح برعاية مصطفي محمود، أحد كبار أعيان حلوان.