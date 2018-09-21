محافظ البحيرة يلتقي أهالي دمنهور ويستمع لمشكلاتهم

أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، والمهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير العام للمحافظة، اليوم، جولة بمدينة دمنهور، التقى خلالها عددا من المواطنين.

واستمع المحافظ، لاحتياجات ومطالب المواطنين، مؤكدا تفعيل التواصل بهم، والوقوف على أهم المشاكل التي تواجههم، ورصد تقييمهم لمستوى الخدمات المقدمة لهم في شتى القطاعات الخدمية والمرافق.

وتفقد اللواء هشام آمنة، شوارع مدينة دمنهور، للوقوف على مستوى الخدمات ومتابعة استكمال المشروعات الخدمية، التي تمس حياة المواطنين والاطمئنان على مستوى رفع كفاءة النظافة بالشوارع.