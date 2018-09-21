يستعد أبناء الجالية المصرية في نيويورك الأمريكية، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يصل إلى نيويورك اليوم، للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي انطلقت فعالياتها الثلاثاء الماضي، وتركز دورتها الحالية على قضايا التنمية وحفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

في تمام الثالثة عصرا، بتوقيت أمريكا، تنطلق قافلة أتوبيسات من أمام كنيسة مارجرجس بجيرسي سيتي الأمريكية، لنقل الجاليات المصرية إلى مقر إقامة الرئيس لاستقباله فور وصوله، حسب قول نبيل مجلع رئيس جمعية مصر للمصريين بأمريكا.

وأضاف مجلع لـ"الوطن"، أن أبناء الجالية المصرية سيتجمعون أمام مقر الأمم المتحدة، في أثناء إلقاء الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العمومية.

وأوضح رئيس جمعية مصر للمصريين بنيوجيرسي الأمريكية، أنه ستنطلق يوم الأحد المقبل، أيضا، وعقب القداس عشرات الأتوبيسات من أمام الكنائس إلى مقر إقامة الرئيس السيسي للترحيب به.

كما أكد سامي محارب، ناشط قبطي من الجالية المصرية بأمريكا، لـ"الوطن"، أن أفراد الجالية المصرية قاموا بطباعة "تي شيرتات" عليها علم مصر وصورة الرئيس السيسي، وأعلام مصر، لتميزهم لحظة استقباله.