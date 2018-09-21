"المحامين" توضح أسباب تحصيل "القيمة المضافة" من الأعضاء أكثر من مرة

قال عبدالجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقيب اكتشف بعض الأخطاء فى التطبيق خلال متابعته عملية تطبيق بروتوكول القيمة المضافة الأخير الذي تم إبرامه مع وزارتي العدل والمالية، منها أن المحامين فوجئوا بتحصيل رسوم الضريبة أكثر من مرة في الدعوى الواحدة، نتيجة سرعة تطبيق البروتوكول، ومن المفترض أن يتم تحصيل الضريبة مرة واحدة في الدعوى الواحدة من محامٍ واحد، مهما تعددت طلباتها وإجراءاتها.

وأضاف "عبدالجواد"، لـ"الوطن"، أن النقيب تواصل على الفور مع وزارتى المالية والعدل، وتم إعلان تصحيح مسار الموضوع من جديد، وسيتم إصدار تعليمات بذلك خلال 48 ساعة.

وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، قد أعلن أنه تواصل مع وزيرى المالية والعدل، الدكتور محمد معيط، والمستشار حسام عبدالرحيم، لتصحيح التحصيل الخاطئ لضريبة القيمة المضافة.

وقال، في بيان أمس، إنه لا يجوز السداد إلا مرة واحدة عن الدعوى، مهما تعدّدت صورها، وجارٍ إصدار التعليمات من الوزارتين بهذا الشأن، ووجّه رسالة إلى المحامين قال فيها: "عليكم بالهدوء، سيتم التصحيح خلال ٤٨ ساعة".

يُذكر أن نقيب المحامين وقع بروتوكولاً مع وزيرى المالية والعدل يوم 16 سبتمبر الحالى بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على المحامين، وهو ما أعفاهم من تقديم الإقرار الشهرى، ليقدم الإقرار سنويا مع ضريبة الدخل، وحدد قيما قطعية للضريبة، وفقا لدرجة قيد الدعوى.