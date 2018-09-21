سقطت شخشيخة سلم "أجزاء من سلم" بعقار وسط الإسكندرية، اليوم، دون حدوث إصابات، وجرى إخلاء العقار للعرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وتلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، برئاسة بهية عبدالفتاح رئيس الحي، بلاغ يفيد بسقوط "شخشيخة" سلم بالعقار الكائن 13 شارع سعيد نصر المتفرع من شارع الوزير، محرم بك، وسط الإسكندرية، في الثانية بعد ظهر اليوم، دون حدوث إصابات.

وبالانتقال والكشف تبين أن العقار مكون من أرضي وأربعة أدوار علوية وتقرر بعد المعاينة عمل إخلاء للعقار حفاظا على الأرواح لحين عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.